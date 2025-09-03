Из жизни
14:14, 3 сентября 2025

Уехавшая в Турцию россиянка рассказала о раздражающих привычках местных

Юлия Юткина
Фото: Kaan Soyturk / Reuters

Уехавшая в Турцию россиянка по имени Марго пожаловалась на менталитет местных жителей. Подробнее о своей жизни за границей она рассказала «Ленте.ру».

Марго оказалась в другой стране из-за работы мужа. Им пришлось прожить в Турции какое-то время, прежде чем переехать в Испанию. Женщина призналась, что ей не нравилось жить там. К примеру, ее раздражали привычки местных.

Россиянка пожаловалась на излишнюю расслабленность турков. «Море, солнце, все замечательно. Но некоторых это расхолаживает», — объяснила она. По словам Марго, турки много думают о себе, но не заботятся о комфорте окружающих. Например, они никогда не заходят в обуви в дом, но часто бросают мусор на улицах.

Как отмечает женщина, турки очень громко разговаривают, не думая, что мешают к окружающим. Кроме того, они ненавидят стоять в очередях, поэтому расталкивают всех остальных и лезут вперед.

Ранее россиянка, переехавшая в Египет 10 лет назад, назвала местных жителей очень образованными. По словам женщины, она хочет развеять стереотип, что все египтяне — уборщики в отеле, которые могут только заигрывать и просить чаевые.

