Депутат АдГ Котре предложил взыскать компенсации за взрывы на Nord Stream

Депутат крупнейшей немецкой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре предложил взыскать компенсации за взрывы «Северных потоков». Об этом он заявил в интервью РБК.

По его мнению, власти Германии продолжат поддерживать Украину, несмотря на детали об организаторах подрывов. Он уверен, что правительство ФРГ сейчас «озабочено нанесением максимально возможного ущерба России», поэтому дело о газопроводах не будет рассматриваться, как террористический акт. «В таком случае от виновной стороны следовало бы потребовать компенсации», — сказал он.

Котре также напомнил, что представители правительства отказались предоставить парламенту детали расследования, «ссылаясь на то, что это поставит под угрозу национальные интересы страны». «Создается впечатление, что власти это делают намеренно», — заключил депутат бундестага.

Ранее немецкие следователи нашли связь спецслужб Украины с подрывом «Северных потоков». Кроме того, были установлены личности всех, кто участвовал в подрыве.