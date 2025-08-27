ARD: Следователи нашли связь спецслужб Украины с подрывом «Северных потоков»

В Германии следователи нашли связи с военными или спецслужбами Украины у членов экипажа яхты «Андромеда», предположительно причастной к подрывам газопроводов «Северные потоки.» Об этом сообщает телеканал ARD со ссылкой на совместное с газетами Zeit и Süddeutsche Zeitung журналистское расследование.

«По данным расследования, некоторые члены экипажа "Андромеды" в тот момент имели явные связи с украинскими спецслужбами или военными. Таким образом, по словам следователей, не доказано, была ли атака действительно операцией украинских властей», — говорится в материале.

Следователи также установили личности всех, кто был частью диверсионной группы. По данным расследования, всего в подрыве газопроводов участвовали семь человек, четыре из которых были водолазами.

Есть также версия, что в диверсии участвовала наемная группа, которая работала по чьему-то поручению. «Однако есть признаки того, что некоторые из обвиняемых очень близки к украинскому государству и проявляют определенный патриотизм. Например, Сергей К., арестованный в Италии на прошлой неделе, изобразил рукой жест "трезубец"», — указывают журналисты.

Ранее сообщалось, что арестованный в Италии по запросу ФРГ гражданин Украины Сергей Кузнецов являлся непосредственным руководителем группы, осуществившей подрыв «Северных потоков».