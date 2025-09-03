В Минздраве отреагировали на текст «Ленты.ру» о скрытой эпидемии опасной болезни

Помощник главы Минздрава Кузнецов после текста «Ленты.ру» заявил о тесте на ХОБЛ

Россияне уже сейчас могут пройти спирометрию — тест, разработанный для диагностики хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Так на текст «Ленты.ру» об этой опасной болезни, превратившейся в скрытую эпидемию, отреагировал помощник главы Минздрава РФ Михаила Мурашко Алексей Кузнецов, его слова приводит ТАСС.

Как заявил «Ленте.ру» главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев, ситуация с ХОБЛ в России недооценена — заболевание может затрагивать более 10 миллионов жителей страны.

«Исследования, необходимые для выявления ХОБЛ, уже входят в состав диспансеризации и доступны совершенно бесплатно», — отметил Кузнецов. Он призвал россиян с факторами риска — курением и хроническими болезнями бронхов и легких — пройти это исследование в поликлинике.

Ранее пульмонолог Авдеев развеял миф о кашле курильщика и одышке. По его словам, считать одышку в 50 или 60 лет нормой и списывать опасные симптомы на «обычный кашель курильщика» — это заблуждение.