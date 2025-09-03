В Москве протестировали первый пассажирский беспилотный катер

В Москве провели тест-драйв первого беспилотного катера с пассажирами на борту

В столице провели тест-драйв первого беспилотного катера с пассажирами на борту. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

По информации источника, прогулка по Москве-реке без капитана заняла 20 минут. За это время судно, созданное по заказу Минтранса на базе другого российского судна, «Волжанка», самостоятельно подруливало, ускорялось и замедлялось, а также демонстрировало аварийное управление. Уточняется, что в случае полной потери связи и сигнала GPS оператор сможет направить катер в безопасное место.

Судно способно работать как в режиме дистанционного управления с берега, так и полностью автономно — во втором случае оно будет следовать по заданному маршруту. Среди других функций — возможность производить картографирование водоемов, измерять глубину и контролировать качество воды.

На данный момент произведена лишь одна тестовая модель беспилотного катера. Массово внедрить их планируют к 2030 году, а сами технологии намерены адаптировать и для других типов судов.

Ранее стало известно, что в столице запустили первый в РФ беспилотный трамвай. Новое транспортное средство будет перевозить пассажиров по маршруту № 10 «Метро «Щукинская» — улица Кулакова».