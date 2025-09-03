Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:15, 3 сентября 2025Россия

В Петербурге перевозивший почти сотню людей «Метеор» столкнулся с катером и попал на видео

В Петербурге перевозивший 87 пассажиров теплоход «Метеор» столкнулся с катером
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В Санкт-Петербурге теплоход «Метеор», который перевозил почти сотню пассажиров, столкнулся с катером. Об этом, публикуя кадры момента аварии, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура в Telegram.

На кадрах виден теплоход, к которому приближается катер, после чего происходит столкновение, и маломерное судно отбрасывает в сторону.

По данным прокуратуры, на борту «Метеора» находились 87 человек. Никто не пострадал. Теплоход после столкновения продолжил движение, а пострадавший катер отбуксировали к базе центра управления МЧС по Петербургу.

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров», — говорится в сообщении.

Ранее иностранное судно столкнулось с двумя пришвартованными теплоходами в порту Санкт-Петербурга. Судно совершало маневр при отшвартовке и в этот момент навалилось на стоявшие рядом теплоходы. Никто не пострадал.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Зеленского отвергли еще одно условие России по урегулированию конфликта. Как в Киеве объяснили очередной отказ?

    В Росгвардии призвали россиян защитить имущество

    В России назвали срок до возможной войны с Европой

    Россиянина нашли бездыханным в луже крови на фестивале в США

    Знаменитый убийца стал моделью для Shein благодаря нейросети

    Американцы подготовились к резкому сокращению трат

    В российском регионе у интим-салона оказался неожиданный покровитель

    Российский чиновник в День города столкнул мужчину со сцены и поплатился

    Названа причина резни в российском кафе

    Разговор Путина и Си Цзиньпина о бессмертии подслушали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости