В Петербурге перевозивший почти сотню людей «Метеор» столкнулся с катером и попал на видео

В Санкт-Петербурге теплоход «Метеор», который перевозил почти сотню пассажиров, столкнулся с катером. Об этом, публикуя кадры момента аварии, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура в Telegram.

На кадрах виден теплоход, к которому приближается катер, после чего происходит столкновение, и маломерное судно отбрасывает в сторону.

По данным прокуратуры, на борту «Метеора» находились 87 человек. Никто не пострадал. Теплоход после столкновения продолжил движение, а пострадавший катер отбуксировали к базе центра управления МЧС по Петербургу.

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров», — говорится в сообщении.

Ранее иностранное судно столкнулось с двумя пришвартованными теплоходами в порту Санкт-Петербурга. Судно совершало маневр при отшвартовке и в этот момент навалилось на стоявшие рядом теплоходы. Никто не пострадал.