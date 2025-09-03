Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:59, 3 сентября 2025Экономика

В Подмосковье коммунальщики установили водосточную трубу внутри дома

В Дмитрове коммунальщики установили водосточную трубу внутри подъезда
Мария Черкасова

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В многоквартирном доме подмосковного Дмитрова коммунальные службы решили установить водосточную трубу прямо внутри подъезда. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Дмитров».

Необычное инженерное решение наблюдают жители дома 22 на улице Космонавтов. Водосточную трубу там пустили с крыши через лестничный пролет. Отмечается, что труба идет в метре от входных дверей в квартиры.

Жители дома оказались недовольны нововведением и заодно пожаловались на постоянно открытую дверь в подъезде и грязь.

Ранее жильцы многоквартирного дома на Ялтинской улице в Москве пожаловались на неприятный запах из подвала, распространившийся по жилым помещениям. Собственники были уверены, что запах появился из-за нечистот, которые начали сливать в подвал. Представители коммунальных служб заявляли, что такого не делали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков ответил Трампу на слова о «заговоре» против него с участием России

    Мать россиянки по прозвищу Дюймовочка рассказала о последних днях дочери

    Российские войска прорвались в центр Купянска

    Стало известно о смерти годовалой девочки с ожогами и травмами головы в российском регионе

    В России предложили необычную идею о пополнении армии

    В России высказались о «худом мире» с Азербайджаном

    Стало известно о смерти троих мужчин в канализации российского города

    Кремль ответил на нехорошие заявления Мерца о Путине

    Бывший губернатор российского региона снова попал в розыск

    В России ответили на угрозы Трампа сменить позицию по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости