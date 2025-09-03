В Подмосковье коммунальщики установили водосточную трубу внутри дома

В Дмитрове коммунальщики установили водосточную трубу внутри подъезда

В многоквартирном доме подмосковного Дмитрова коммунальные службы решили установить водосточную трубу прямо внутри подъезда. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Дмитров».

Необычное инженерное решение наблюдают жители дома 22 на улице Космонавтов. Водосточную трубу там пустили с крыши через лестничный пролет. Отмечается, что труба идет в метре от входных дверей в квартиры.

Жители дома оказались недовольны нововведением и заодно пожаловались на постоянно открытую дверь в подъезде и грязь.

Ранее жильцы многоквартирного дома на Ялтинской улице в Москве пожаловались на неприятный запах из подвала, распространившийся по жилым помещениям. Собственники были уверены, что запах появился из-за нечистот, которые начали сливать в подвал. Представители коммунальных служб заявляли, что такого не делали.