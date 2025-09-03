В Польше пожаловались на попытки Зеленского втянуть страну в конфликт с Россией

Экс-президент Дуда: Зеленский хотел втянуть Польшу в конфликт с Россией

Украинский лидер Владимир Зеленский хотел втянуть Польшу в конфликт с Россией. Об этом рассказал бывший польский президент Анджей Дуда в интервью журналисту Богдану Рымановскому, видео доступно на его YouTube-канале.

«Они с самого начала пытались втянуть всех в войну. Это очевидно, это в их интересах, и было бы лучше всего, если бы они смогли втянуть в войну страны НАТО. Очевидно, что они ищут тех, кто будет активно воевать на их стороне против русских. Это происходит с самого первого дня», — сказал политик.

Дуда подтвердил, что Зеленский пытался давить на Польшу. Тогдашний глава государства расценил это как попытку втянуть его страну в конфликт.

На вопрос журналиста о том, был ли он в шоке, Дуда ответил отрицательно.

Ранее министр обороны Польши Косиняк-Камыш заявил, что Украина не вступит в Европейский союз до выяснения обстоятельств Волынской резни.