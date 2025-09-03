В Раде предложили назвать в честь Парубия одну из главных улиц в Киеве

Нардеп Тищенко предложил переименовать в честь Парубия улицу Банковую в Киеве

Депутат Верховной Рады Украины Николай Тищенко предложил назвать в честь экс-спикера парламента Андрея Парубия главную административную улицу Киева, на которой расположен офиса президента страны. Его слова передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Он настоящий украинец и герой. Поэтому я предлагаю улицу Банковую переименовать и дать ей гордое имя Андрея Парубия. Прошу поддержать мое предложение», — заявил нардеп.

Его слова вызвали аплодисменты среди части парламентариев, находящихся на сессии.

Парубий получил ранение из огнестрельного оружия с летальным исходом во Львове днем 30 августа. В ночь на 1 сентября стало известно о задержании подозреваемого в расправе. Им оказался местный житель Михаил Сцельников.