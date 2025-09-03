Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:29, 3 сентября 2025Бывший СССР

В Раде предложили назвать в честь Парубия одну из главных улиц в Киеве

Нардеп Тищенко предложил переименовать в честь Парубия улицу Банковую в Киеве
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Депутат Верховной Рады Украины Николай Тищенко предложил назвать в честь экс-спикера парламента Андрея Парубия главную административную улицу Киева, на которой расположен офиса президента страны. Его слова передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Он настоящий украинец и герой. Поэтому я предлагаю улицу Банковую переименовать и дать ей гордое имя Андрея Парубия. Прошу поддержать мое предложение», — заявил нардеп.

Его слова вызвали аплодисменты среди части парламентариев, находящихся на сессии.

Парубий получил ранение из огнестрельного оружия с летальным исходом во Львове днем 30 августа. В ночь на 1 сентября стало известно о задержании подозреваемого в расправе. Им оказался местный житель Михаил Сцельников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков ответил Трампу на слова о «заговоре» против него с участием России

    Мать россиянки по прозвищу Дюймовочка рассказала о последних днях дочери

    Российские войска прорвались в центр Купянска

    Стало известно о смерти годовалой девочки с ожогами и травмами головы в российском регионе

    В России предложили необычную идею о пополнении армии

    В России высказались о «худом мире» с Азербайджаном

    Стало известно о смерти троих мужчин в канализации российского города

    Кремль ответил на нехорошие заявления Мерца о Путине

    Бывший губернатор российского региона снова попал в розыск

    В России ответили на угрозы Трампа сменить позицию по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости