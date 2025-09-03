Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:49, 3 сентября 2025Наука и техника

В России восхитились созданной с учетом опыта СВО китайской «Арматой»

Военный эксперт Баранец: Китайский танк ZTZ-201 создан с учетом опыта СВО
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Замеченный на недавно прошедшем в Пекине параде китайский танк ZTZ-201, напоминающий российскую машину Т-14 «Армата», создан с учетом опыта специальной военной операции (СВО). Новым танком в материале KP.RU восхитился военный эксперт Виктор Баранец.

ZTZ-201 автор назвал думающим танком. «Китайцы явно учли наш опыт использования танков в ходе СВО и гордо относят свою машину к четвертому поколению бронетехники такого класса», — говорится в публикации.

Среди плюсов китайского изделия специалист выделил «мощный комплекс активной защиты не только от вражеских снарядов и ракет, но и от ударных беспилотников», а также тринадцать интегрированных в корпус и башню оптических датчиков, дающих находящемуся в отдельной от боекомплекта «капсуле» экипажу полный обзор ситуации на поле боя, в том числе на небе.

Материалы по теме:
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023
От «Вездехода» к «Армате». Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
От «Вездехода» к «Армате».Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
2 ноября 2022

Баранец отметил, что китайская сторона взяла «все лучшие навороты в мировом танкостроении», но отказалась от модных тенденций. В частности, оснащенный гибридным двигателем ZTZ-201 оказался легче и маневреннее современных западных боевых машин, а его 105-миллиметровое орудие отличает высокая бронепробиваемость и увеличенный боекомплект.

Ранее западный журнал Military Watch Magazine отмечал, что Китай готовится представить конкурента российского танка Т-14 «Армата» и боевую машину пехоты, созданную на том же шасси.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков ответил Трампу на слова о «заговоре» против него с участием России

    Мать россиянки по прозвищу Дюймовочка рассказала о последних днях дочери

    Российские войска прорвались в центр Купянска

    Стало известно о смерти годовалой девочки с ожогами и травмами головы в российском регионе

    В России предложили необычную идею о пополнении армии

    В России высказались о «худом мире» с Азербайджаном

    Стало известно о смерти троих мужчин в канализации российского города

    Кремль ответил на нехорошие заявления Мерца о Путине

    Бывший губернатор российского региона снова попал в розыск

    В России ответили на угрозы Трампа сменить позицию по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости