Китайского конкурента российской Т-14 «Арматы» оценили

MWM: Китай представит конкурента российского танка Т-14 «Армата»

Китай готовится представить конкурента российского танка Т-14 «Армата» и боевую машину пехоты (БМП), созданную на том же шасси. С оценкой перспектив новой техники выступил западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

По данным издания, танк и БМП могут быть официально представлены Китаем 3 сентября на параде в Пекине.

Журнал пишет, что танк выделяется использованием усиленной динамической защиты по всему корпусу и башне. «Конструкция, по-видимому, имеет многоуровневую защиту и ставит во главу угла выживаемость экипажа, при этом его боевой модуль управляется дистанционно, в то время как он, по-видимому, использует новую систему активной защиты GL6, которая непрерывно отслеживает окружающую обстановку с помощью радара для автоматического развертывания защитных боеприпасов для перехвата любых входящих угроз», — говорится в публикации.

Издание уверяет, что китайская сторона на годы обошла российских и западных коллег по внедрению систем активной защиты, а всего за последние тридцать лет КНР принял на вооружение четыре новых танка. Журнал признает, что Россия первой в мире представила танк нового поколения Т-14 «Армата», однако так и не смогла добиться его широкого внедрения в войска.

Ранее обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу заметил, что возможная продажа Индии российского танка Т-14 «Армата» вызывает вопросы.

Также в августе MWM сообщил, что Китай мог начать поставки танков VT-4 в Бангладеш.