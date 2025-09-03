Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:24, 3 сентября 2025Экономика

В России выделили 100 миллиардов рублей на льготную ипотеку

В России на субсидирование льготных ипотек выделили еще 100 млрд рублей
Мария Черкасова

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Правительство России дополнительно выделило более 100,4 миллиарда рублей на субсидирование льготных ипотечных программ. Об этом сообщает пресс-служба кабмина в Telegram-канале.

Из общей суммы 53,4 миллиарда рублей будет направлено на субсидирование «Семейной ипотеки». Это позволит сохранить льготную программу со ставкой шесть процентов для семей с детьми. На «Дальневосточную и арктическую ипотеку» по льготной ставке в два процента предусмотрены 9,6 миллиарда рублей.

На субсидирование процентной ставки по ранее выданным кредитам в рамках программы «Льготная ипотека», завершившейся 1 июля 2024 года, выделят 37,4 миллиарда рублей.

Решение позволит сохранить доступность программ и поддержать граждан, желающих улучшить свои жилищные условия, заявили в кабмине.

Ранее стало известно, что россияне продолжают пользоваться рыночной ипотекой — несмотря на то, что средняя переплата по ней в стране составляет примерно 21,5 миллиона рублей. По данным Абсолют Банка, каждый пятый кредит в настоящее время оформляется без льготных программ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на обвинение Трампа в адрес России, Китая и КНДР

    Названы регионы России с самым большим числом пенсионеров

    Сырский рассказал о содержании украинских военных под землей

    В России выделили 100 миллиардов рублей на льготную ипотеку

    Россиянки перестали верить в любовь на всю жизнь

    Названы особенности украинской копии УМПК

    Юрист ответила на вопрос о массовых штрафах из-за неприятных запахов от соседей

    Израильский министр описал отношение к президенту Сирии поговоркой

    50-летний телеведущий в эфире пошутил про интимную жизнь с женой и смутил коллегу

    В России упали продажи одной марки автомобилей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости