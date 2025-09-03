Россия
В российском городе эвакуировали автовокзал из-за угрозы минирования

В Липецке эвакуировали автовокзал из-за угрозы минирования
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Липецке эвакуировали автовокзал после сообщений об угрозе минирования. Об этом сообщили в пресс-службе правительства российского региона.

Людей эвакуировали из здания, отправку рейсов приостановили.

В здании городского автовокзала работали экстренные службы. Предварительно, информация о минировании не подтвердилась. «Взрывоопасных предметов не обнаружено», — говорится в сообщении.

В конце мая в Москве эвакуировали военкомат после сообщения о минировании. После проведения проверки взрывчатые вещества также не обнаружили.

