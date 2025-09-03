Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:07, 3 сентября 2025Мир

В США назвали два варианта окончания СВО для Украины

Дэвис: Киев либо признает поражение, либо Украину ждет катастрофа
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Alex Chan Tsz Yuk / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украинские власти имеют лишь два варианта, как окончить спецоперацию (СВО) России: либо признать свое поражение и вступить в переговоры с Москвой, либо довести ситуацию до катастрофической. Такие сценарии назвал подполковник Армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Война уже проиграна. Это даже не обсуждается. Вопрос лишь в том, насколько серьезным будет это поражение. Сделаем что-нибудь для урегулирования конфликта путем переговоров — это ужасная потеря, продолжим сопротивляться реальности — приблизим катастрофическую», — сказал он.

По его словам, окончательное решение о дальнейших действиях еще не принято ни в Киеве, ни на Западе.

Ранее Дэвис заявил, что Запад потерпит поражение в случае войны с Россией. Он назвал мифом утверждения о военном превосходстве западных стран, подчеркнув, что если оборонная промышленность государства не в состоянии выдержать войну, то она уже проиграла.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп впервые появился на публике после слухов о своей смерти. Он допустил смену позиции по Украине и пошутил про Байдена

    Лукашенко пообщался с Ким Чен Ыном до начала парада в Пекине

    В Москве у станции метро заметили полосу препятствий из электросамокатов

    В США назвали два варианта окончания СВО для Украины

    52-летняя Гвинет Пэлтроу опубликовала снимок в бикини без фотошопа

    Женщина стала жертвой любовного треугольника

    Девушка решила удивить свекровь и оконфузилась

    Путин кратко побеседовал с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном

    Президенту Финляндии указали на невнимательность после слов о «победе» над СССР

    Еще один российский аэропорт приостановил полеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости