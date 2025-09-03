Дэвис: Киев либо признает поражение, либо Украину ждет катастрофа

Украинские власти имеют лишь два варианта, как окончить спецоперацию (СВО) России: либо признать свое поражение и вступить в переговоры с Москвой, либо довести ситуацию до катастрофической. Такие сценарии назвал подполковник Армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Война уже проиграна. Это даже не обсуждается. Вопрос лишь в том, насколько серьезным будет это поражение. Сделаем что-нибудь для урегулирования конфликта путем переговоров — это ужасная потеря, продолжим сопротивляться реальности — приблизим катастрофическую», — сказал он.

По его словам, окончательное решение о дальнейших действиях еще не принято ни в Киеве, ни на Западе.

Ранее Дэвис заявил, что Запад потерпит поражение в случае войны с Россией. Он назвал мифом утверждения о военном превосходстве западных стран, подчеркнув, что если оборонная промышленность государства не в состоянии выдержать войну, то она уже проиграла.