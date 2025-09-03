Вдова потребовала 150 миллионов рублей с бывшего губернатора российского региона

Вдова бизнесмена Булатова подала иск на 150 млн руб. к экс-губернатору Фургалу

С бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, осужденного на 22 года колонии за организацию расправы над двумя бизнесменами и покушение на третьего, потребовали 150 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Иск о компенсации морального вреда подала вдова Олега Булатова, которого устранили по указанию экс-чиновника. Слушания по нему назначены на октябрь. Также с аналогичным требованием обратилась дочь бизнесмена.

Ранее сообщалось, что Хабаровский суд обязал Фургала выплатить два миллиона рублей вдове коммерсанта Евгения Зори. Еще по одному миллиону рублей должны выплатить женщине двое соучастников преступления. В около 600 тысяч рублей оценены расходы на погребение и судебные издержки.

В феврале 2023 года Люберецкий суд приговорил Фургала к 22 годам лишения свободы за организацию расправ над двумя предпринимателями и покушение на еще одного коммерсанта.