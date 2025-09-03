Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:58, 3 сентября 2025Силовые структуры

Вдова потребовала 150 миллионов рублей с бывшего губернатора российского региона

Вдова бизнесмена Булатова подала иск на 150 млн руб. к экс-губернатору Фургалу
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Сергей Фургал

Сергей Фургал. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

С бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, осужденного на 22 года колонии за организацию расправы над двумя бизнесменами и покушение на третьего, потребовали 150 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Иск о компенсации морального вреда подала вдова Олега Булатова, которого устранили по указанию экс-чиновника. Слушания по нему назначены на октябрь. Также с аналогичным требованием обратилась дочь бизнесмена.

Ранее сообщалось, что Хабаровский суд обязал Фургала выплатить два миллиона рублей вдове коммерсанта Евгения Зори. Еще по одному миллиону рублей должны выплатить женщине двое соучастников преступления. В около 600 тысяч рублей оценены расходы на погребение и судебные издержки.

В феврале 2023 года Люберецкий суд приговорил Фургала к 22 годам лишения свободы за организацию расправ над двумя предпринимателями и покушение на еще одного коммерсанта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пилот спас 167 пассажиров, посадив самолет в поле, и стал фигурантом уголовного дела. В чем его обвинили?

    Продажи новых легковушек в России перешли к росту

    Киркоров высказался о скандале из-за разврата на концерте Крида

    Вдова потребовала 150 миллионов рублей с бывшего губернатора российского региона

    Путин и Ким Чен Ын обнялись

    Раскрыта неожиданная польза лишнего веса

    Раскрыт показатель младенческой смертности в России

    Валя Карнавал снялась в мини-платье и с крыльями как у «ангелов» Victoria's Secret

    В России определили регионы с самыми высокими и низкими зарплатами

    Рассказавший о российских войсках мужчина получил пожизненный срок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости