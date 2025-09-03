Вероятность реализации «Силы Сибири — 2» оценили

Политолог Василий Кашин: Вероятность реализации «Силы Сибири — 2» высока

Вероятность реализации проекта трубопровода «Сила Сибири — 2» очень высока. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.

«Меморандум еще не контракт», — подчеркнул эксперт, однако добавил, что уже согласованы обязательства сторон заключить контракт в рамках определенных параметров и сроков. «Это позволяет начать работу над газопроводом и повышает уверенность в том, что проект будет реализован», — заметил он.

В результате трубопровод будет важным шагом в переориентации российского экспорта на Восток, а также сможет обеспечить газом ряд российских регионов, добавил политолог.

Ранее Василий Кашин назвал ключевой результат визита президента России Владимира Путина в Китай. Им стало подписание соглашений в газовой сфере.