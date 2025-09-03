Путешествия
23:40, 3 сентября 2025Путешествия

Власти подтвердили гибель россиянина на американском фестивале

Власти Невады подтвердили гибель россиянина на фестивале Burning Man
Евгений Силаев
Власти американского штата Невада подтвердили гибель россиянина Вадима Круглова на фестивале Burning Man. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Отмечается, что личность погибшего установили по отпечаткам пальцев. Родственников россиянина уже проинформировали о трагедии.

Причина смерти Круглова в интересах следствия не разглашается. Подозреваемый не установлен, власти обратились с просьбой помочь найти «человека, который мог совершить столь отвратительное преступление против другого человека».

Ранее сообщалось, что Круглов был найден бездыханным в луже крови на фестивале Burning Man.

