Власти подтвердили гибель россиянина на американском фестивале

Власти Невады подтвердили гибель россиянина на фестивале Burning Man

Власти американского штата Невада подтвердили гибель россиянина Вадима Круглова на фестивале Burning Man. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Отмечается, что личность погибшего установили по отпечаткам пальцев. Родственников россиянина уже проинформировали о трагедии.

Причина смерти Круглова в интересах следствия не разглашается. Подозреваемый не установлен, власти обратились с просьбой помочь найти «человека, который мог совершить столь отвратительное преступление против другого человека».

Ранее сообщалось, что Круглов был найден бездыханным в луже крови на фестивале Burning Man.