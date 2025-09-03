Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:08, 3 сентября 2025Путешествия

Россиянина нашли бездыханным в луже крови на фестивале в США

Mash: Жителя Омска нашли бездыханным в луже крови на фестивале Burning Man в США
Алина Черненко
СюжетФестиваль Burning Man

Кадр: Telegram-канал Mash

Житель Омска поехал на фестиваль Burning Man в американском штате Невада и был найден бездыханным в луже крови. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, россиянин Вадим К. переехал из России в США несколько лет назад. 24 августа он отправился в пустыню Блэк-Рок, где проходило мероприятие, чтобы показать там свою инсталляцию. После песчаной бури, которая накрыла фестиваль, мужчина пропал. Друзья и родственники Вадима выложили его фото в соцсетях и организовали поиски.

Материалы по теме:
Туристка остановилась в отеле, где часто жили маньяки, и пропала. Почему спустя 10 лет эта история все еще полна загадок?
Туристка остановилась в отеле, где часто жили маньяки, и пропала.Почему спустя 10 лет эта история все еще полна загадок?
28 января 2024
Туристы случайно познакомились в путешествии с семейной парой. Те оказались маньяками, которые устроили им «шоу ужасов»
Туристы случайно познакомились в путешествии с семейной парой.Те оказались маньяками, которые устроили им «шоу ужасов»
5 мая 2024

Вскоре американские полицейские наткнулись на тело мужчины в возрасте 35-40 лет с короткими каштановыми волосами. Специалисты выяснили, что это был Вадим.

Как пишет издание, расследование преступления затруднено из-за отсутствия записей с камер видеонаблюдения. Несмотря на это, стражи правопорядка предполагают, что россиянина лишили жизни. Сейчас его близкие собирают деньги на транспортировку тела в Россию.

Информация о том, что бездыханного человека в луже крови обнаружили на фестивале Burning Man, появилась 30 августа. Перед финальным мероприятием в виде сожжения деревянного чучела один из гостей сообщил о произошедшем шерифу округа Першинг.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Зеленского отвергли еще одно условие России по урегулированию конфликта. Как в Киеве объяснили очередной отказ?

    Названа стоимость восхождения застрявшей на пике Победы альпинистки Наговициной

    Сын Маслякова раскрыл отношение к мату и захотел выругаться

    Медведев высказался об уроках Второй мировой войны

    Ким Кардашьян обругали в сети за пирсинг у 12-летней дочери

    В российском городе впервые проведут рябиновый фестиваль

    Лариса Долина высказалась о скандальном концерте Егора Крида

    Врач ввела дыхательную трубку в пищевод и погубила пациентку

    Надругавшегося в подъезде над 16-летней российской школьницей насильника отправили в СИЗО

    Обнаружены следы сбежавших из российского СИЗО арестантов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости