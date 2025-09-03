Россиянина нашли бездыханным в луже крови на фестивале в США

Mash: Жителя Омска нашли бездыханным в луже крови на фестивале Burning Man в США

Житель Омска поехал на фестиваль Burning Man в американском штате Невада и был найден бездыханным в луже крови. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, россиянин Вадим К. переехал из России в США несколько лет назад. 24 августа он отправился в пустыню Блэк-Рок, где проходило мероприятие, чтобы показать там свою инсталляцию. После песчаной бури, которая накрыла фестиваль, мужчина пропал. Друзья и родственники Вадима выложили его фото в соцсетях и организовали поиски.

Вскоре американские полицейские наткнулись на тело мужчины в возрасте 35-40 лет с короткими каштановыми волосами. Специалисты выяснили, что это был Вадим.

Как пишет издание, расследование преступления затруднено из-за отсутствия записей с камер видеонаблюдения. Несмотря на это, стражи правопорядка предполагают, что россиянина лишили жизни. Сейчас его близкие собирают деньги на транспортировку тела в Россию.

Информация о том, что бездыханного человека в луже крови обнаружили на фестивале Burning Man, появилась 30 августа. Перед финальным мероприятием в виде сожжения деревянного чучела один из гостей сообщил о произошедшем шерифу округа Першинг.

