Врач развеяла миф о сладостях

Ортодонт Барагунова: Сахар не разрушает зубную эмаль напрямую

Сладкая пища не разрушает зубы, рассказала ортодонт Марьяна Барагунова. Этот миф о сладостях врач развеяла в разговоре с «Газетой.Ru».

По словам Барагуновой, сахар не разрушает зубную эмаль напрямую. «Опасность возникает только тогда, когда сладкие остатки остаются на поверхности зубов и между ними. В этой среде начинают активно размножаться бактерии, которые выделяют кислоты», — объяснила врач и уточнила, что эти кислоты и становятся причиной кариеса.

Она отметила, что особую угрозу представляют продукты с липкой текстурой: ириски, карамель, мармелад, зефир и шоколадные батончики, а также газированные напитки. При этом если зубы чистить правильно и регулярно, а также использовать дополнительные средства гигиены — зубную нить и ирригатор — сладости не нанесут значительного вреда. Барагунова подчеркнула, что эффективная чистка зубов должна занимать не менее двух минут и выполняться дважды в день.

Ранее стоматолог Инна Гришина рассказала, почему темнеют зубы. Среди основных причин она назвала употребление кофе и красного вина.