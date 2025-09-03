Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:35, 3 сентября 2025Забота о себе

Врач развеяла миф о сладостях

Ортодонт Барагунова: Сахар не разрушает зубную эмаль напрямую
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Сладкая пища не разрушает зубы, рассказала ортодонт Марьяна Барагунова. Этот миф о сладостях врач развеяла в разговоре с «Газетой.Ru».

По словам Барагуновой, сахар не разрушает зубную эмаль напрямую. «Опасность возникает только тогда, когда сладкие остатки остаются на поверхности зубов и между ними. В этой среде начинают активно размножаться бактерии, которые выделяют кислоты», — объяснила врач и уточнила, что эти кислоты и становятся причиной кариеса.

Она отметила, что особую угрозу представляют продукты с липкой текстурой: ириски, карамель, мармелад, зефир и шоколадные батончики, а также газированные напитки. При этом если зубы чистить правильно и регулярно, а также использовать дополнительные средства гигиены — зубную нить и ирригатор — сладости не нанесут значительного вреда. Барагунова подчеркнула, что эффективная чистка зубов должна занимать не менее двух минут и выполняться дважды в день.

Материалы по теме:
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022

Ранее стоматолог Инна Гришина рассказала, почему темнеют зубы. Среди основных причин она назвала употребление кофе и красного вина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин рассказал о проведении на Украине референдума по территориям

    Напуганная клиентка обратилась к юристам из-за детали в образе мастера эпиляции

    Путин назвал Зеленского «действующим главой администрации»

    Путин назвал лентяем одного своего сотрудника

    Путин рассказал о проблемах в отношениях с Азербайджаном

    Врач развеяла миф о сладостях

    Участника обмана школьницы на миллионы рублей нашли

    Пассажир захотел скорее покинуть самолет, попытался взломать дверь и ударил бортпроводника

    Путин объявил о готовности повысить уровень переговоров с Украиной

    Путин высказался о прогнозах о дальнейшем ходе спецоперации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости