Вероятность сближения Америки с Европой после землетрясений оценили

Геолог Соколов: На нашем веку суперконтинента не возникнет

Участившиеся землетрясения в Атлантическом океане могут сблизить Америку с Европой. Однако на нашем веку суперконтинента на Земле не возникнет, заявил «Российской газете» заведующий лаборатории геоморфологии и тектоники дна океанов Геологического института РАН, доктор геолого-минералогических наук Сергей Соколов.

Таким образом собеседник издания прокомментировал гипотезу португальского геолога Жуана Дуарте. Ученый предполагает, что под Атлантикой формируется зона мегаземлетрясений и цунами, которая спровоцирует соединение литосферных плит под Африкой, Европой и Америкой.

По словам Соколова, Атлантика, действительно, уступает Тихому океану в сейсмической активности. Землетрясения в регионе продолжатся, а их магнитуда не будет снижаться. Однако в наше время видимых изменений не предвидится. «Пока процесс будет длиться, человечеству никак не расслабиться. Человечество может только к нему приспосабливаться, как оно и делало раньше с переменным успехом. Все будет по-прежнему. Ни лучше, ни хуже», — заявил тектонист.

В ближайшей перспективе, как успокаивает Соколов, Атлантический океан «не схлопнется». Образование единого суперконтинента возможно, но не быстрее, чем пройдет цикл Вильсона, который длится от 400 до 600 миллионов лет. «Проверить достоверность выдвинутой гипотезы экспериментально в обозримом будущем не получится. По крайней мере, нам и нашему поколению», — заключил геолог.

Ранее журнал Nature Geoscience писал о возможном возникновении под Атлантическим океаном нового тектонического разлома. В будущем, как предполагают ученые, он может стать источником мегаземлетрясений и цунами. Признаки формирования такого разлома, по их мнению, продемонстрировало землетрясение 1969 года в Португалии.