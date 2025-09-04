Аналитики ЭИСИ спрогнозировали победу действующих глав регионов в первом туре

ЭИСИ: действующие главы и врио победят в первом туре на ЕДГ-2025

Экспертный институт социальных исследований провел четвертого сентября в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» круглый стол «Единый день голосования — 2025: на финишной прямой». Участники представили электоральные расчеты и прогнозы по кампании, которая пройдет с 12 по 14 сентября в 81 регионе России.

Вступая в дискуссию, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, президент Российской ассоциации политических консультантов Фирдус Алиев привел сводные параметры кампании. «В единый день голосования, который пройдет с двенадцатого по четырнадцатое сентября в восьмидесяти одном регионе России, запланировано проведение более пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня, а участие в выборах смогут принять почти 55 миллионов избирателей. Именно они определят судьбу порядка 47 тысяч депутатских мандатов региональных и муниципальных представительных органов власти», — сказал управляющий директор ЭИСИ Фирдус Алиев.

Он уточнил, что особое внимание уделяется субъектам, где выбирают высших должностных лиц. «Сегодня в экспертном фокусе — электоральные расчеты по ключевым избирательным кампаниям, то есть в тех субъектах России, где в единый день голосования изберут высших должностных лиц. Всего — двадцать одна кампания, из них двадцать глав регионов будут избраны прямым голосованием. К этим избирательным кампаниям сохраняется высокий интерес избирателей, о чем свидетельствуют расчетные данные по явке», — отметил управляющий директор ЭИСИ Фирдус Алиев.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский представил данные по Калужской и Курской областям, Камчатскому краю и Еврейской автономной области за период с марта по август. «Безусловный лидер и претендент на победу в Калужской области — Владислав Шапша. Наш расчет — 78 процентов; ближайший конкурент от КПРФ Николай Яшкин — 8 процентов. В Курской области врио губернатора Александр Хинштейн — основной претендент на победу с 79 процентами, у Алексея Бобовникова (КПРФ) — 6 процентов», — рассказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.

По его словам, в Еврейской автономной области лидирует врио главы региона Мария Костюк с 74 процентами при расчетной явке 52 процента; у Василия Гладких (ЛДПР) — 9 процентов, у Александра Щербины (КПРФ) — 8 процентов. В Камчатском крае действующий губернатор Владимир Солодов получает 59 процентов, Роман Литвинов (КПРФ) — 17 процентов, Василина Кулиева (ЛДПР) — 12 процентов; явка ожидается на уровне 38—40 процентов. «Мы не видим где-то угрозы смены позиций лидеров губернаторских гонок. Остается полторы недели активной кампании, которые уже не попали в наши замеры, но тоже могут повлиять на результат голосования», — подытожил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.

Руководитель группы партнерских коммуникаций Фонда «Общественное мнение» Роман Бумагин представил расчеты по Архангельской, Брянской, Ростовской, Тамбовской областям, Республике Коми и Чувашии. По данным ФОМ, в Архангельской области ожидается явка 44 процента, у Александра Цыбульского — 69,6 процента, у Марии Харченко (ЛДПР) — 9,5 процента. В Брянской области при явке 57,5 процента у Александра Богомаза — 75,9 процента, у Андрея Архицкого (КПРФ) — 10,1 процента.

Он отдельно охарактеризовал ситуацию в одном из северных регионов. «Электоральный расчет по Республике Коми показывает явку на уровне 44,6 процента. Врио главы региона, Ростислав Гольдштейн, ранее возглавлявший Еврейскую автономную область и назначенный на пост в ноябре прошлого года, подтверждает высокий рейтинг — 72,6 процента», — рассказал руководитель группы партнерских коммуникаций Фонда «Общественное мнение» Роман Бумагин.

По оценкам ФОМ, в Ростовской области явка составит 45,5 процента; у врио губернатора Юрия Слюсаря («Единая Россия») — 79,4 процента, у Евгения Бессонова (КПРФ) — 9,3 процента. В Тамбовской области при явке 54,7 процента лидирует врио губернатора Евгений Первышов с 80,1 процента; у Андрея Жидкова (КПРФ) — 7,5 процента. В Чувашии явка оценивается в 58,3 процента; действующий глава Олег Николаев (самовыдвиженец) набирает 72,2 процента, у Константина Степанова (ЛДПР) — 11 процентов.

Руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов представил расчеты по Краснодарскому краю, Ленинградской, Оренбургской, Иркутской, Костромской, Новгородской, Свердловской областям и Севастополю. «Ленинградская область — регион традиционно высокой явки, мы предполагаем коридор 43,7—47,7 процента. Однозначный лидер — действующий губернатор Александр Дрозденко — 82,8 процента, на втором месте Андрей Лебедев (ЛДПР) — 7,0—7,2 процента», — рассказал руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Он отметил, что в Севастополе ожидается активная кампания с явкой 45—49 процентов; у Михаила Развожаева — 79—80 процентов, у Ильи Журавлева — около 7,6 процента. В Оренбургской области у врио Евгения Солнцева («Единая Россия») — 75,9 процента, у Дениса Батурина (КПРФ) — 10,7 процента при явке 38—42 процента; в Краснодарском крае у Вениамина Кондратьева — 74,1 процента, у Александра Сафронова (КПРФ) — 13,2 процента, у Ивана Тутушкина (ЛДПР) — 6,7 процента при явке 49,8—53,4 процента. В Иркутской области Игорь Кобзев получает 71,8 процента, Сергей Левченко (КПРФ) — 18,3 процента при явке 31,6—35,6 процента; в Костромской области у Сергея Ситникова — 69,3 процента, у кандидата от КПРФ — 11,4 процента при явке 30,7—34,7 процента. В Новгородской области прогнозируется явка 29,3—33,3 процента при результате врио губернатора Александра Дронова 64,9 процента; в Свердловской области явка 30,6—34,6 процента, лидирует Денис Паслер с 54,1 процента.

Заместитель директора Центра социальных исследований и технологических инноваций НИУ ВШЭ Ефим Фидря подчеркнул общую конфигурацию по двум регионам. «Центр "СИТИ" в эту кампанию представляет данные по Республике Татарстан и Пермскому краю. Несмотря на различия, конфигурация похожая: участвуют действующие главы, они выигрывают по расчетам с заметным преимуществом», — сказал заместитель директора Центра социальных исследований и технологических инноваций НИУ ВШЭ Ефим Фидря.

Он привел конкретику по показателям. «В Татарстане действующий глава Рустам Минниханов набирает до 84 процентов при явке 75—77 процентов. В Пермском крае действующий губернатор Дмитрий Махонин сохраняет лидирующие позиции с 74 процентами на фоне ожидаемого роста явки до 35—37 процентов; у Ксении Айтаковой (КПРФ) — 10 процентов, у Олега Постникова (ЛДПР) — 9 процентов», — пояснил заместитель директора Центра социальных исследований и технологических инноваций НИУ ВШЭ Ефим Фидря.

Политолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова охарактеризовала кампанию как устойчивую по всем направлениям. «Обстановка перед единым днем голосования остается предсказуемой, при этом сохраняется высокий интерес к выборам. В половине из десяти рассматриваемых ВЦИОМ и "СИТИ" регионов явка превышает 40 процентов, в пяти — составляет более 30 процентов, включая территории с традиционно низкой явкой», — сказала политолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова.

Завершая круглый стол, Фирдус Алиев обозначил итоговую оценку и связал ее с предстоящим федеральным циклом. «Нигде нет вторых туров: повсеместно фиксируется высокая поддержка населения, это интегральный показатель, который включает и поддержку президента России, и реальную оценку работы губернаторов и врио», — подытожил управляющий директор ЭИСИ Фирдус Алиев.

Он добавил, что представленные расчеты служат прогнозным фундаментом перед кампанией следующего года. «Вся аналитическая информация, показанная на площадке, — фундамент для кампании в Государственную думу в следующем году. Данные подтверждают устойчивый запрос избирателей на электоральную и общественную стабильность; у граждан есть право выбора и возможность поддержать кандидатов, которые выражают их интересы и говорят об их будущем», — заключил управляющий директор ЭИСИ Фирдус Алиев.