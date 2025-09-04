Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:04, 4 сентября 2025Бывший СССР

Армия России ударила в приграничном со страной НАТО регионе Украины

ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в Одесской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одесской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источники.

«ВС РФ наносят удары по объектам ВСУ в селе Тузлы Одесской области», — пишут авторы канала. Населенный пункт находится на расстоянии около 70 километров от границы с Румынией, которая является страной-членом НАТО.

3 апреля 2024 года поисковая компания из Румынии обнаружила в 30 километрах к востоку от Тузлы перевернутое плавсредство. Специалисты выяснили, что это морской ударный беспилотник. Уточняется, что его основу составляет жестко-надувная лодка AM-800 с алюминиевым корпусом, изготовленная компанией Silver Ships в штате Алабама.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина сбросила управляемые авиабомбы на российские объекты

    Путин по видеосвязи открыл новый международный терминал аэропорта Хабаровска

    Решетников предупредил о последствиях охлаждения экономики

    Российские туроператоры прокомментировали новости о заражении туристов вирусом в Турции

    Дело посадивших россиянина на бутылку членов этнической ОПГ поступило в суд

    Развеян миф об опасности яблочного сока

    В пророссийском подполье рассказали об устроенном «Геранями» мощном «салюте» в Одессе

    В Казахстане задержали главу МИД и бизнесмена

    На Украине рассказали о побеге жены Медведчука при помощи сотрудника СБУ

    Число жертв крушения фуникулера в Португалии возросло

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости