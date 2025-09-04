Армия России ударила в приграничном со страной НАТО регионе Украины

ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в Одесской области

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одесской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источники.

«ВС РФ наносят удары по объектам ВСУ в селе Тузлы Одесской области», — пишут авторы канала. Населенный пункт находится на расстоянии около 70 километров от границы с Румынией, которая является страной-членом НАТО.

3 апреля 2024 года поисковая компания из Румынии обнаружила в 30 километрах к востоку от Тузлы перевернутое плавсредство. Специалисты выяснили, что это морской ударный беспилотник. Уточняется, что его основу составляет жестко-надувная лодка AM-800 с алюминиевым корпусом, изготовленная компанией Silver Ships в штате Алабама.