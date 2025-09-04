В России подписали крупный контракт на поставку неготовых самолетов

ГТЛК договорилась о поставке 50 еще не сертифицированных самолетов «Байкал»

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) подписала соглашение о поставке и лизинге 50 легких многоцелевых самолетов «Байкал» с исполнением в период 2027-2031 годов. Об этом со ссылкой на гендиректора ГТЛК Михаила Парнева пишет «Коммерсантъ».

По его словам, для финансирования сделки привлекут средства Фонда национального благосостояния, она должна будет обеспечить загрузку авиастроителей и поспособствует развитию высокотехнологичных компетенций.

Использовать «Байкалы» предполагается в лесоавиационных, авиационно-химических работах, транспортно-связных полетах, для аэрофотосъемки в Сибири и на Дальнем Востоке.

Самолет «Байкал» и двигатель к нему еще не сертифицированы, хотя утвержденный в 2022 году план развития авиаотрасли в России предусматривал первые поставки уже в прошлом году.

В сентябре 2024 года на прошлом Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин потребовал объяснить ему, что происходит с машиной, которая должна была заменить советский Ан-2, более известный как «кукурузник», когда начнутся поставки и почему так сильно выросла цена.

Тогда первый вице-премьер Денис Мантуров признал, что у машины нет отечественных двигателя и винта, однако пообещал, что в 2026 году Уральский завод гражданской авиации сможет начать выпуск. В июле этого года из совещания в Минтрансе стало известно, что летно-технические характеристики получившейся машины пока не соответствуют требованиям.

Еще в мае вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев утверждал, что проект зашел в тупик, ожидать поставок «Байкалов» не стоит. Тогда его слова опровергли Мантуров и глава Минпромторга Антон Алиханов.