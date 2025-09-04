Экономика
12:55, 4 сентября 2025Экономика

Создатель первого на Дальнем Востоке газового терминала решил обанкротиться

РБК: Строящая терминал СУГ на Дальнем Востоке «Ремсталь» подала на банкротство
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Арбитражный суд Хабаровского края начал процедуру банкротства ООО «Компания Ремсталь», которое занимается созданием первого на Дальнем Востоке терминала для перевалки сжиженных углеводородных газов (СУГ). Об этом со ссылкой на материалы суда пишет РБК.

В отношении компании введена процедура наблюдения и назначен арбитражный управляющий. Учредителем компании является бизнесмен Рифкат Бадрутдинов.

Предполагается, что строящийся терминал позволит отправлять партии СУГ по морю в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В прошлом году глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев утверждал, что в проект готова вложить семь миллиардов рублей китайская нефтехимическая компания Haiwei.

В феврале этого года ЗАО «Востсибтранспроект» уведомило о намерении обратиться в хабаровский арбитраж с заявлением о признании «Ремстали» банкротом. В августе его признали обоснованным, требования истца оцениваются в 28,5 миллиона рублей. Чистый убыток в прошлом году составил 22,8 миллиона рублей, что в два раза меньше, чем годом ранее.

Позднее в суд с требованием признать ООО «Компания Ремсталь» банкротом обратился генподрядчик по проекту строительства термина СУГ ООО «РЦ ПТ СДМ "Компания Ремсталь"», также принадлежащее Бадрутдинову. Сумма иска составила 195,7 миллиона рублей, но это ходатайство пока оставлено без движения.

Руководитель отдела по работе с активами ликвидируемых кредитных организаций «Юрэнергоконсалт» Екатерина Коробко предположила, что таким образом «Ремсталь» через аффилированную структуру пытается усложнить процедуру банкротства, чтобы в перспективе достичь с кредиторами досудебного соглашения и снять угрозу.

Представитель самой компании заверил, что проект строительства терминала не закрыт и не остановлен, а ситуация с банкротством «абсолютно контролируемая».

Ранее стало известно, что во втором квартале поставки СУГ из России в Китай выросли в 2,2 раза в годовом выражении. Препятствием для дальнейшего увеличения поставок могут стать сложности с логистикой.

