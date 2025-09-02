Экономика
08:51, 2 сентября 2025

Китай резко нарастил закупки одного вида российского топлива

«Ъ»: Поставки СУГ из России в Китай выросли во II квартале в 2,2 раза
Дмитрий Воронин

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Поставки сжиженного углеводородного газа (СУГ) из России в Китай выросли во втором квартале в 2,2 раза год к году и в 1,5 раза в поквартальном выражении, до 227 тысяч тонн. Об этом со ссылкой на аналитиков Центра экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка пишет «Коммерсантъ».

С точки зрения экспертов, тарифное противостояние США с КНР может поддержать спрос на этот вид отечественного топлива, хотя более резкое увеличение экспорта из РФ пока ограничивается сложностями с логистикой.

По данным Reuters, американцы остаются крупнейшим поставщиком СУГ в Китай. Их доля на этом рынке в первой половине 2025 года составила 48 процентов, а в 2024-м из 29 миллионов тонн китайского импорта 60 процентов пришлось на США. При этом из-за начавшейся между странами в апреле войны пошлин закупки стали сокращаться, снизившись в апреле-июне квартал к кварталу на 26 процентов, примерно до трех миллионов тонн.

В России эта смесь пропана и бутана, находящаяся под санкциями Евросоюза, резко подешевела в конце прошлого года. В июне 2025-го, как и тогда, стоимость тонны сырья доходила до 15 тысяч рублей, а сейчас она составляет около 19,6 тысячи. По итогам первого полугодия экспорт сжиженного СУГ из РФ снизился на 21,8 процента, до 1,3 миллиона тонн.

