Ставшая матерью в седьмой раз телезвезда попала в реанимацию после родов

У американской телезвезды Эрин Бейтс случился септический шок после родов

Звезда американского реалити-шоу «Воспитание Бейтсов» (Bringing Up Bates) Эрин Бейтс, ставшая матерью в седьмой раз, попала в реанимацию после родов. Об этом сообщил ее муж Чед Пэйн в соцсети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Мы просили молиться о выздоровлении Эрин из-за осложнений. Роды были дольше и тяжелее, чем предыдущие», — написал супруг телезвезды. По его словам, после родов у Бейтс развилась инфекция мочевыводящих путей и почек, в результате чего у нее случился септический шок — крайне опасное осложнение тяжелых инфекционных заболеваний, при котором нарушается работа нескольких внутренних органов.

Пэйн уточнил, что жена находится в реанимации, врачи борются за ее жизнь. Он добавил, что с их седьмым ребенком, родившимся 26 августа, все хорошо.

«Воспитание Бейтсов» выходило на американском канале Up TV с 2015 по 2021 год. В эфире показывали будни супругов Джима и Келли Бейтс и их 19 детей.