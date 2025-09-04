Беременная россиянка обманула соседок по палате в перинатальном центре на миллионы рублей

В Уфе беременная обманула соседок по палате в перинатальном центре на миллионы

В Уфе беременная пациентка обманула соседок по палате в перинатальном центре на миллионы рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По сведениям российского издания, одна из будущих рожениц обокрала соседок по палате, используя распространенную схему мошенничества. Она объявила, что ждет третьего ребенка, и предложила поделиться с другими пациентками секретами, как получить различные пособия.

Доверчивые пациентки по ее просьбе давали ей телефоны, и та якобы оформляла им выплаты. В действительности злоумышленница заходила с их телефонов на портал Госуслуг, где брала займы, а затем переводила деньги на свой счет.

Женщины узнали об афере спустя несколько месяцев, когда им стали поступать звонки от коллекторов. Предварительно, ущерб составил шесть миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области укравшая 20 шоколадок из магазина женщина получила 2,7 года лишения свободы.