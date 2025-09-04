Больной раком мальчик доставлен из Китая в Москву после помощи Путина

Больной раком мальчик, которому помог президент России Владимир Путин во время визита в Китай, доставлен из Пекина в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.
«Ребенок благополучно доставлен из Пекина в Москву и госпитализирован в НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава России. Специалисты уже проводят всестороннее обследование для определения тактики лечения», — сообщил Кузнецов.
По словам помощника министра, для сопровождения ребенка в Пекин была доставлена усиленная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф. Кузнецов подчеркнул, что мальчик удовлетворительно перенес дорогу.
Ранее Путин помог спасти жизнь больного раком ребенка во время своего визита в Китай, представив ему и его маме президентский борт.