Больной раком мальчик доставлен из Китая в Москву после помощи Путина

Больной раком мальчик, которому помог президент России Владимир Путин во время визита в Китай, доставлен из Пекина в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

«Ребенок благополучно доставлен из Пекина в Москву и госпитализирован в НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава России. Специалисты уже проводят всестороннее обследование для определения тактики лечения», — сообщил Кузнецов.

По словам помощника министра, для сопровождения ребенка в Пекин была доставлена усиленная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф. Кузнецов подчеркнул, что мальчик удовлетворительно перенес дорогу.

Ранее Путин помог спасти жизнь больного раком ребенка во время своего визита в Китай, представив ему и его маме президентский борт.