Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:44, 4 сентября 2025Мир

Больной раком мальчик доставлен из Китая в Москву после помощи Путина

Больной раком мальчик, которому помог Путин, благополучно долетел до Москвы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Больной раком мальчик, которому помог президент России Владимир Путин во время визита в Китай, доставлен из Пекина в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

«Ребенок благополучно доставлен из Пекина в Москву и госпитализирован в НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава России. Специалисты уже проводят всестороннее обследование для определения тактики лечения», — сообщил Кузнецов.

По словам помощника министра, для сопровождения ребенка в Пекин была доставлена усиленная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф. Кузнецов подчеркнул, что мальчик удовлетворительно перенес дорогу.

Ранее Путин помог спасти жизнь больного раком ребенка во время своего визита в Китай, представив ему и его маме президентский борт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Погибших бойцов СВО оживляют в нейросетях. Кто и за сколько продает вдовам и матерям иллюзию прощания?

    Рублю спрогнозировали резкое ослабление к доллару

    Стали известны цели ночных ударов по Украине

    Аналитик высказался о влиянии «Силы Сибири-2» на мировой рынок СПГ

    Смеющиеся дети делали «шашлык» на Вечном огне и попали на видео

    Пентагон захотел сдавать часть военной базы в аренду

    Сроки доставки «Союза-5» в Казахстан уточнили

    Путин посетил филиал Национального центра «Россия» во Владивостоке

    ВСУ столкнулись с нехваткой техники из-за атак России

    Женщина вывесила на улице баннеры об измене мужа с ее подругой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости