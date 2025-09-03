Путин помог спасти больного раком мальчика в Китае

Песков: Путин предоставил самолет, чтобы спасти больного раком мальчика в Китае

Президент России Владимир Путин помог спасти жизнь больного раком мальчика во время своего визита в Китай, представив ребенку и его маме президентский борт. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков «Комсомольской правде».

Представитель Кремля отметил, что в Китай приезжает большое количество российских граждан на лечение. Незадолго до визита президента в КНР мама привезла своего маленького сына с онкологическим заболеванием. Ребенку не могли помочь и ему становилось все хуже, у мальчика начались «серьезные приступы эпилепсии».

Из-за осложнений встал вопрос о том, как перевозить ребенка в таком тяжелом состоянии обратно в Россию, поскольку для этого требуются медицинское оборудование и сопровождение врачей. Поэтому мама обратилась за помощью в российское посольство.

«Посол доложил о сложившейся ситуации президенту. И он отдал команду министру здравоохранения [Михаилу] Мурашко, который незамедлительно вызвал сюда двух врачей, которым удалось стабилизировать состояние мальчика», — отметил пресс-секретарь.

Благодаря работе докторов ребенок и его мама смогут отправится домой. И для этого президент предоставил им борт специального летного отряда «Россия», обеспечивающий его визит в Китай.

31 августа Путин прилетел в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества и торжествах по случаю 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Отмечается, что российский лидер прибыл на военный парад на площади Тяньаньмэнь в качестве главного гостя.