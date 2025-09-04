Бывший российский полицейский получил срок за похищение человека

В Саратовской области бывший полицейский получил срок за похищение человека

В Саратовской области бывший полицейский получил срок за похищение человека. Об этом сообщает ТАСС.

Он признан виновным по статье 126 («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

Как установил суд, 16 сентября 2024 года 41-летний бывший полицейский со знакомым похитили 23-летнего молодого человека из Балаково, после чего отвезли его в квартиру в Вольске и держали там в течение трех дней.

Суд приговорил его к семи годам колонии строгого режима, дело в отношении соучастника было приостановлено в связи с заключением контракта с Минобороны и убытием в зону СВО.

