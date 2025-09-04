Дочь Мартина Скорсезе показала мать после 30 лет борьбы с болезнью Паркинсона

Дочь режиссера Скорсезе Франческа показала мать с болезнью Паркинсона

Дочь голливудского режиссера Мартина Скорсезе Франческа показала, как ее мать Хелен Моррис живет с болезнью Паркинсона. Видео она опубликовала в социальной сети TikTok.

На кадрах видно, как Франческа Скорсезе сидит за столом с Моррис, говорит с ней, помогает убрать с лица волосы и поднимает для нее бокал, чтобы она могла сделать глоток. Дочь спрашивает у нее, какой торт из двух лежащих перед ней она хотела бы попробовать, а затем, улыбаясь, кормит мать.

«Никогда не принимайте здоровье как должное. Напоминаю о том, что нужно сказать своим родителям, что любите их, потому что однажды вам придется заботиться о них, так же как они заботились о вас», — подписала ролик она.

В августе 2024 года Франческа Скорсезе рассказала, что ее мать уже 30 лет борется с болезнью Паркинсона. Моррис больше не может ходить и нуждается в круглосуточном уходе.

Ранее бывший геодезист Мартин Пикард, заболевший болезнью Паркинсона, рассказал о ее ранних симптомах. Первым признаком болезни мужчина назвал реалистичные ночные кошмары, которые начали сниться ему более чем за 10 лет до постановки диагноза.