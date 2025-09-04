Дженнифер Энистон раскрыла неожиданную причину избегания Met Gala

Актриса Дженнифер Энистон призналась, что ее угнетают сборы на бал Met Gala

Американская актриса Дженнифер Энистон раскрыла неожиданную причину избегания ежегодного бала Met Gala. Соответствующее интервью публикует журнал Glamour.

56-летняя звезда сериалов «Друзья» и «Утреннее шоу» рассказала, что ее приглашали на мероприятие много раз, но она всегда отказывалась. Знаменитость объяснила, что ее угнетают сборы на бал. «Я из тех девушек, которые предпочитают джинсы, шлепанцы и майку. Я люблю наряжаться, но для меня это ментальная игра», — посетовала Энистон.

Кроме того, артистка призналась, что немного волнуется перед публичными выступлениями, поскольку на протяжении всей своей карьеры сталкивалась с недобросовестностью журналистов. «Поэтому я ловлю себя на том, что слежу за собой, как за аудиторией, странным образом», — пояснила собеседница издания.

В августе Дженнифер Энистон высказалась о возвращении в моду трендов 1990-х годов.