Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:22, 4 сентября 2025Ценности

Дженнифер Энистон раскрыла неожиданную причину избегания Met Gala

Актриса Дженнифер Энистон призналась, что ее угнетают сборы на бал Met Gala
Мария Винар

Фото: Mike Blake / Reuters

Американская актриса Дженнифер Энистон раскрыла неожиданную причину избегания ежегодного бала Met Gala. Соответствующее интервью публикует журнал Glamour.

56-летняя звезда сериалов «Друзья» и «Утреннее шоу» рассказала, что ее приглашали на мероприятие много раз, но она всегда отказывалась. Знаменитость объяснила, что ее угнетают сборы на бал. «Я из тех девушек, которые предпочитают джинсы, шлепанцы и майку. Я люблю наряжаться, но для меня это ментальная игра», — посетовала Энистон.

Кроме того, артистка призналась, что немного волнуется перед публичными выступлениями, поскольку на протяжении всей своей карьеры сталкивалась с недобросовестностью журналистов. «Поэтому я ловлю себя на том, что слежу за собой, как за аудиторией, странным образом», — пояснила собеседница издания.

В августе Дженнифер Энистон высказалась о возвращении в моду трендов 1990-х годов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Две группы спецназа ВСУ разыскивают в 250 километрах от границ Москвы. Как диверсанты проникли туда и какова их цель?

    Раскрыты подробности предполагаемого задержания главы МИД Казахстана

    Женщина-арбитр показала красную карточку футболисту и ударила его

    Турист упал с ледника на Аляске и не выжил

    Российский экспорт шампиньонов взлетел

    Стало известно о смерти не дождавшегося выплаты за участие в СВО россиянина

    В России понадеялись на увеличение переработки нефти

    Ухудшение обоняния назвали признаком болезни мозга

    Уиткофф досрочно покинул встречу «коалиции желающих»

    Главный конкурент Tesla столкнулся с падением спроса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости