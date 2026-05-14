Отец пятерых детей жестоко расправился с российской школьницей четверть века назад

12:44, 14 мая 2026

На Урале нашли убийцу 9-летней девочки в 1999 году, им оказался отец 5 детей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

На Урале отец пятерых детей жестоко расправился с девятилетней школьницей в 1999 году. Об этом сообщает Ura.ru в Telegram-канале.

По данным канала, четверть века назад потерпевшая стала свидетельницей преступления: группа местных жителей насильно усадила в машину юношу, которого спустя некоторое время нашли обезглавленным. Тогда она дала против злоумышленников показания и пропала. Все это время ее считали пропавшей без вести.

Однако сейчас правоохранители раскрыли личность того, кто расправился с девочкой. Подозреваемым оказался отец пятерых детей.

Как сообщают правоохранители, он выследил школьницу недалеко от ее дома, схватил, унес в безлюдное место и удушил.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье осудили мужчину за расправу над падчерицей 29 лет назад.

