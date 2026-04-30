16:00, 30 апреля 2026

В России осудили спрятавшего школьницу в подвале 29 лет назад мужчину

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В Подмосковье осудили мужчину за убийство падчерицы 29 лет назад. Об этом «Ленте.ру» рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

Подсудимый был признан виновным по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Как установил суд, 7 марта 1997 года мужчина, находясь в одной из квартир города Каширы, вместе с падчерицей в ходе ссоры, вызванной ее просьбами покормить, совершил расправу над несовершеннолетней. На следующий день, чтобы скрыть следы преступления, он поместил ее в сумку и закопал в подвале многоэтажного дома.

О безвестном исчезновении ребенка в правоохранительные органы сообщила родственница. Однако по горячим следам установить обстоятельства произошедшего не удалось.

В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет была установлена причастность к преступлению отчима пострадавшей. В процессе поисковых работ обнаружили место с телом, цепочкой и игрушкой. Мать девочки опознала предметы и подтвердила их принадлежность дочери.

Суд приговорил мужчину к 15 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянин расправился с мужчиной в подвале и пытался изнасиловать девушку.

    Последние новости

    «Конфликт с Европой навсегда». Медведев рассказал молодежи о завершении СВО и ядерном апокалипсисе

    Грузовик засосало под асфальт в российском городе

    Изнасиловавшего девочку педофила поймали через 37 лет на другом конце света

    Собчак похвасталась украшениями на 1,5 миллиона рублей

    Москвичам дали прогноз по снегу

    Пашинян обратился к «калужскому олигарху» по поводу переселения армян

    Пригожин сравнил Киркорова с гладиатором

    Раскрыты подробности акции устрашения против сотрудников Роскомнадзора

    «Алмаз-Антей» последит за дронами

    Песков высмеял попытки Запада помешать визитам в Россию на 9 Мая

    Все новости
