В России осудили спрятавшего школьницу в подвале 29 лет назад мужчину

В Подмосковье осудили мужчину за убийство падчерицы 29 лет назад. Об этом «Ленте.ру» рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

Подсудимый был признан виновным по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Как установил суд, 7 марта 1997 года мужчина, находясь в одной из квартир города Каширы, вместе с падчерицей в ходе ссоры, вызванной ее просьбами покормить, совершил расправу над несовершеннолетней. На следующий день, чтобы скрыть следы преступления, он поместил ее в сумку и закопал в подвале многоэтажного дома.

О безвестном исчезновении ребенка в правоохранительные органы сообщила родственница. Однако по горячим следам установить обстоятельства произошедшего не удалось.

В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет была установлена причастность к преступлению отчима пострадавшей. В процессе поисковых работ обнаружили место с телом, цепочкой и игрушкой. Мать девочки опознала предметы и подтвердила их принадлежность дочери.

Суд приговорил мужчину к 15 годам колонии строгого режима.

