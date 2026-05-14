В Кремле сделали заявление о визите Путина в Китай

Песков: Кремль в ближайшее время объявит о сроках визита Путина в Китай

Кремль вскоре объявит о сроках визита президента России Владимира Путина в Китай, который состоится в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ближайшее время мы их объявим. Этот визит готовится», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, в подготовку поездки российского лидера вносятся «заключительные штрихи». Пресс-секретарь добавил, что визит состоится в самое ближайшее время.

12 мая официальный представитель Кремля также сообщал, что подготовка визита Путина в Китай находится на финальной стадии.