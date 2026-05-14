Внешность россиянина до и после кардинальной смены имиджа вызвала ажиотаж в сети

Блогер с никнеймом i1romanov показал внешность до и после кардинальной смены имиджа и вызвал ажиотаж в сети. Ролик, ставший вирусным, он опубликовал в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Пользователь сети продемонстрировал кадры, на которых он предстал с ультракороткой стрижкой и многочисленными высыпаниями на лице. «Интересно, а что будет, если взять себя в руки?» — написал он.

Затем россиянин разместил снимки и видео после преображения, сделанные в фотостудии, спортзале и на отдыхе. Так, он позировал с новой прической и чистой кожей лица. Кроме того, на теле мужчины появились татуировки. Вместе с тем он также примерил стильные образы.

Зрителей впечатлил результат перевоплощения блогера, о чем они написали в комментариях под постом. «Вот это апгрейд», «Красавчик», «Мужской прайм», «Восторг», «Мужчинки, учитесь, пока он бесплатно показывает», «Ну что за пушка», — оценили они.

В апреле стилист приодела мужчину, похудевшего на 40 килограммов, на свидание и впечатлила зрителей. Айнур Ахат из Астаны запечатлела шопинг с клиентом, который нес в руках пакеты с покупками.