Стилист приодела похудевшего на 40 килограммов мужчину на свидание и впечатлила зрителей

Стилист Айнур Ахат из Астаны приодела мужчину, который похудел на 40 килограммов, на свидание и впечатлила зрителей. Результат работы она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Блогерша с никнеймом ainur_ahat запечатлела шопинг с клиентом, который нес в руках пакеты с покупками. Сначала она сняла на камеру его в сером спортивном костюме и выцветшей бейсболке до преображения. «Я в жизни сам себе так никогда не покупал, не получал такое удовольствие от шопинга», — поделился герой ролика.

Затем специалист предложила примерить мужчине костюм с рубашкой и брюками цвета хаки. Кроме того, они продемонстрировали образ, состоящий из свободных штанов, лонгслива, жилетки и шапки. Также клиент позировал в черном пиджаке, красном свитере и джинсах.

Пользователи сети восхитились перевоплощением клиента Ахат в комментариях под постом. «Вы ему лет 15 скинули просто! Шикарное преображение!», «Жесткий лайк стилисту», «Как преобразился сразу, такой интересный дядька», «Как он засиял», «Очень классная работа, просто другой человек», «Очень круто! Профессионально подчеркнули харизму и характер мужчины», — заявили они.

Ранее в апреле стилист превратила бабушкин халат из секонд-хенда в трендовую вещь и показала результат. Инфлюэнсерша запечатлела себя в магазине подержанных вещей, примерив изделие с ярким принтом.