17:53, 20 апреля 2026

Стилист приодела похудевшего на 40 килограммов мужчину на свидание и впечатлила зрителей

Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина

Кадр: @ruslan_pav

Стилист Айнур Ахат из Астаны приодела мужчину, который похудел на 40 килограммов, на свидание и впечатлила зрителей. Результат работы она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Блогерша с никнеймом ainur_ahat запечатлела шопинг с клиентом, который нес в руках пакеты с покупками. Сначала она сняла на камеру его в сером спортивном костюме и выцветшей бейсболке до преображения. «Я в жизни сам себе так никогда не покупал, не получал такое удовольствие от шопинга», — поделился герой ролика.

Материалы по теме:
Рианна пережила бедность и насилие в юности. Как ей удалось прославиться на весь мир и стать иконой стиля?
Рианна пережила бедность и насилие в юности.Как ей удалось прославиться на весь мир и стать иконой стиля?
7 января 2023
Ушанка, золотой бюст и прозрачные трусы. Чем удивили показы дизайнеров на Неделе моды в Нью-Йорке?
Ушанка, золотой бюст и прозрачные трусы.Чем удивили показы дизайнеров на Неделе моды в Нью-Йорке?
15 февраля 2023

Затем специалист предложила примерить мужчине костюм с рубашкой и брюками цвета хаки. Кроме того, они продемонстрировали образ, состоящий из свободных штанов, лонгслива, жилетки и шапки. Также клиент позировал в черном пиджаке, красном свитере и джинсах.

Пользователи сети восхитились перевоплощением клиента Ахат в комментариях под постом. «Вы ему лет 15 скинули просто! Шикарное преображение!», «Жесткий лайк стилисту», «Как преобразился сразу, такой интересный дядька», «Как он засиял», «Очень классная работа, просто другой человек», «Очень круто! Профессионально подчеркнули харизму и характер мужчины», — заявили они.

Ранее в апреле стилист превратила бабушкин халат из секонд-хенда в трендовую вещь и показала результат. Инфлюэнсерша запечатлела себя в магазине подержанных вещей, примерив изделие с ярким принтом.

    Последние новости

    «Троянский конь России». На выборах в Болгарии победил генерал НАТО. Что об этом известно и почему его испугались на Украине?

    Анна Семенович раскритиковала молодых содержанок

    В Эстонии отреагировали на слова Зеленского про «подготовку» России к войне с Прибалтикой

    Россиянин принуждал школьницу к развратным действиям

    Российская туристка описала землетрясение в Японии фразой «вешалки от одежды шатаются»

    Женщин отдали под суд за выпрашивание денег у бойцов СВО

    В Москве пошел снег

    Десятки россиян лишились рейса из Вьетнама и потеряли деньги по вине авиакомпании

    Еще в одной стране пошли на экстренные меры из-за топливного кризиса

    Победу генерала НАТО на выборах в Европе назвали шансом для России

    Все новости
