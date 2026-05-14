12:42, 14 мая 2026Путешествия

Визовый центр Италии опроверг информацию об усложнении получения россиянами шенгена

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Информацию об усложнении получения россиянами итальянского шенгена опровергли. Об этом сообщает ТАСС.

Визовый центр Италии в Москве не располагает данными о необходимости россиянам подавать заявление на шенген только при личном посещении. Это означает, что посредники в виде курьеров, доверенных лиц и нотариусов могут продолжать предоставлять документы заявителя без его участия.

Ранее АТОР сообщила, что итальянские визовые центры в России усложнили порядок подачи документов из-за мошенничества. Выяснилось, что россияне платили послу Италии в Узбекистане крупные суммы денег за многократные визы и оставались жить в Европе.

