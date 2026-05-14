12:19, 14 мая 2026

Мадьяр отменил принятое из-за конфликта на Украине решение Орбана

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

В Венгрии прекращается действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС), введенного весной 2022 года из-за конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр республики Петер Мадьяр в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Сегодня, спустя четыре года, заканчивается военное чрезвычайное положение, введенное Орбаном», — написал он.

Режим ЧС был введен в Венгрии 24 мая 2022 года и впоследствии неоднократно продлевался. Мера вызывала критику со стороны оппозиционных партий, поскольку позволяла правительству премьер-министра Виктора Орбана принимать ряд ключевых решений в обход парламента.

Ранее Мадьяр сообщил, что МИД Венгрии вызвал посла России в Будапеште после удара Вооруженных сил (ВС) РФ по западу Украины.

