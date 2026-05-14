12:41, 14 мая 2026

В Кремле ответили на вопрос о претензиях к двум ушедшим с постов губернаторам

Песков заявил, что претензий к работе Гладкова и Богомаза у Кремля не было
Майя Назарова

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможные претензии к работе двух губернаторов российских приграничных регионов, ушедших с постов. Его ответ на соответствующий вопрос приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента России заверил, что нареканий к экс-главам Белгородской и Брянской областей Вячеславу Гладкову и Александру Богомазу не было.

Песков пояснил, что оба уже бывших губернатора показали высокую эффективность, находясь на должностях. По его данным, и Гладкову, и Богомазу будут предложены дальнейшие варианты с трудоустройством.

До этого в ЦИК РФ рассказали, что Богомаза после отставки зарегистрировали депутатом Государственной Думы (ГД).

Богомаз находился на посту губернатора Брянской области с 2014 года: он трижды переизбирался на этот пост в 2015, 2020 и 2025 годах. Накануне Путин принял его отставку. Временно исполняющим обязанности губернатора приграничного региона был назначен выпускник «Школы губернаторов» Егор Ковальчук.

Врио губернатора Белгородской области Путин назначил участника программы «Время героев» Александра Шуваева. За боевые заслуги его удостоили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Александра Невского, тремя орденами Мужества и медалью Суворова

