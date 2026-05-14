11:28, 14 мая 2026

Стало известно о судьбе ушедшего с поста губернатора российского приграничного региона

Ушедшего с поста главы Брянской области Богомаза зарегистрировали депутатом ГД
Майя Назарова
Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Ушедшего с поста губернатора Брянской области Александра Богомаза зарегистрировали депутатом Государственной Думы (ГД). О его судьбе стало известно благодаря решению ЦИК России, передает ТАСС.

До этого экс-глава приграничного региона поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанное доверие.

Как разъяснили в ЦИК, Богомазу передали вакантный мандат депутата Госдумы восьмого созыва от «Единой России» Айрата Фаррахова.

Член ЦИК РФ Константин Мазуревский подчеркнул, что экс-глава Брянской области представил все необходимые для регистрации документы.

Богомаз находился на посту губернатора Брянской области с 2014 года: он трижды переизбирался на этот пост в 2015, 2020 и 2025 годах. Накануне Путин принял его отставку. Временно исполняющим обязанности губернатора приграничного региона стал выпускник «Школы губернаторов» Егор Ковальчук. В прошлом он был на должности председателя правительства Луганской народной республики.

