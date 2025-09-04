Энергетическую дипломатию России и Китая сочли ударом по Трампу

Reuters: Китай показал, что намерен помешать Трампу изолировать Россию

Российско-китайская энергетическая дипломатия продемонстрировала готовность Китая противостоять попыткам президента США Дональда Трампа изолировать Россию и утвердить энергетическое доминирование Соединенных Штатов. Об этом сообщило агентство Reuters.

По мнению автора публикации, данный вывод подтверждается юридически обязывающим меморандумом о строительстве газопровода «Сила Сибири-2». Продвижению этого проекта предшествовало более чем десятилетие безрезультатных переговоров. Кроме того, Китай решил увеличить импорт газа по уже существующему трубопроводу «Сила Сибири». Как пишет агентство, все это не только признаки укрепления связей между Пекином и Москвой, но и, что еще важнее, сигналы того, что Китай не намерен отступать перед давлением США.

Впрочем, пока остается неясно, потребуются ли Китаю дополнительные объемы газа, так как китайские компании уже заключили множество долгосрочных соглашений на поставку сжиженного природного газа, в том числе с американскими производителями. Кроме того, КНР увеличила собственную добычу газа на 28 процентов с 2020 по 2024 год. Однако, если Россия еще сильнее увеличит свою долю в китайском импорте этого энергоносителя, то это подорвет многолетние усилия Пекина по снижению зависимости от поставок углеводородов с внешнего рынка.

Впрочем, пока, как пишет Reuters, Китай нанес очередной удар Вашингтону в экономическом противостоянии. Импорт больших объемов газа из России снизит потребность КНР в увеличении импорта американского СПГ, что является одним из главных обещаний, данных многими другими странами на торговых переговорах с администрацией Трампа.

Таким образом, энергетическая дипломатия готовит почву для обострения напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира.

По словам главы Минэнерго Сергея Цивилева, Россия будет поставлять Китаю в общей сложности 106 миллиардов кубометров газа в год.