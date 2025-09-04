Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:45, 4 сентября 2025Экономика

Поставкам российского газа в Европу нашли огромную альтернативу

Цивилев: Китай будет покупать 106 миллиардов кубов российского газа в год
Кирилл Луцюк
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Россия будет поставлять Китаю в общей сложности 106 миллиардов кубометров газа в год. Соответствующие документы были подписаны в ходе визита президента России Владимира Путина в Китай. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал руководитель Минэнерго РФ Сергей Цивилев.

По словам Цивилева, это «огромная альтернатива» поставкам российского газа в Европу, которая сама решила отказаться от такого импорта. Министр также отметил, что Москва и Пекин договорились увеличить объем поставок по газопроводу «Сила Сибири» до 44 миллиардов кубометров в год, а также расширить дальневосточный коридор с 10 до 12 миллиардов кубов.

Ранее аналитики Института энергетики и финансов задались вопросом, сможет ли Россия нарастить поставки по «Силе Сибири» до 44 миллиардов кубометров.

По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, стоимость поставок российского газа в Китай в любом случае будет ниже, чем при продаже в Европу, что объясняется географией и более низкими логистическими затратами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Погибших бойцов СВО оживляют в нейросетях. Кто и за сколько продает вдовам и матерям иллюзию прощания?

    Иностранцы массово устремились в один регион России

    Бузова обратилась к Криду после скандального концерта в «Лужниках»

    Рублю спрогнозировали резкое ослабление к доллару

    Стали известны цели ночных ударов по Украине

    Аналитик высказался о влиянии «Силы Сибири-2» на мировой рынок СПГ

    Пентагон захотел сдавать часть военной базы в аренду

    Сроки доставки «Союза-5» в Казахстан уточнили

    Путин посетил филиал Национального центра «Россия» во Владивостоке

    Женщина вывесила на улице баннеры об измене мужа с ее подругой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости