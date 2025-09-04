Мир
Европу предупредили о тяжелых последствиях поддержки Украины

Экс-депутат Ван Боммел: ЕС стоит пересмотреть политику в отношении Украины
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Европейскому союзу (ЕС) стоит пересмотреть собственную политику по поддержке Украины, иначе боевые действия затянутся на очень долгое время. О последствиях нынешнего внешнеполитического европейского курса высказался бывший депутат парламента Нидерландов от Социалистической партии (SP) Харри ван Боммел, его слова приводит РИА Новости.

«Европейским лидерам стоит пересмотреть свою политику в отношении Украины и России, ведь если они этого не сделают, то конфликт затянется на очень долгое время. Это означает, что в бессмысленной войне, которая не имеет никакого отношения к интересам безопасности Европы или США, еще много людей пострадают», — указал политик.

По мнению ван Боммела, Европа поставит под угрозу собственный авторитет и даже потеряет его, если «основательно не пересмотрит свои действия». Он отметил, что за возможные тяжелые последствия «придется расплачиваться мирным жителям Украины».

2 сентября премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным пожаловался на то, что Евросоюз напоминает жабу на дне колодца из-за того, что обладает неполной картиной мира. Он подчеркнул, что иногда разочаровывается в политике ЕС, несмотря на уважение к объединению.

