Фицо на встрече с Путиным сравнил ЕС с жабой на дне колодца

Фицо: ЕС напоминает жабу на дне колодца из-за неполной картины мира

Европейский союз (ЕС) напоминает жабу на дне колодца из-за того, что обладает неполной картиной мира. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которую транслировал канал «Россия 24».

«Иногда у меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху. Но мир совсем другой», — отметил Фицо.

Премьер-министр Словакии подчеркнул, что иногда разочаровывается в политике Евросоюза, несмотря на уважение к объединению. По его словам, ЕС «не способен реагировать на изменения в мире».

Ранее Фицо поинтересовался у президента России, как он поживает, в шутку назвав этот вопрос «не очень приятным».

