23:55, 4 сентября 2025Экономика

Евросоюз назвали крупным покупателем российского газа

Дипломат МИД РФ Биричевский: ЕС остается крупным покупателем российского СПГ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский заявил, что Евросоюз до сих пор остается крупным покупателем российского сжиженного природного газа (СПГ). Его слова приводит РИА Новости.

На полях Восточного экономического форума-2025 Биричевский подчеркнул, что поставки российских ресурсов поддерживали энергобезопасность Европы и ее экономику в течение многих лет.

«ЕС и сейчас остается крупным покупателем отечественного сырья (в первой половине 2025 года импорт СПГ составил 4,5 миллиарда евро, годом ранее – 3,5 миллиарда). Своими политизированными действиями коллективный Запад только подстегнул модернизацию нашего ТЭК и диверсификацию рынков сбыта», — сказал«» дипломат.

Ранее Евросоюзу предрекли тяжелый отказ от российского газа. С таким мнением выступил научный сотрудник лаборатории международной торговли Института Гайдара Дмитрий Кузнецов

