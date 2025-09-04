Дипломат МИД РФ Биричевский: ЕС остается крупным покупателем российского СПГ

Директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский заявил, что Евросоюз до сих пор остается крупным покупателем российского сжиженного природного газа (СПГ). Его слова приводит РИА Новости.

На полях Восточного экономического форума-2025 Биричевский подчеркнул, что поставки российских ресурсов поддерживали энергобезопасность Европы и ее экономику в течение многих лет.

«ЕС и сейчас остается крупным покупателем отечественного сырья (в первой половине 2025 года импорт СПГ составил 4,5 миллиарда евро, годом ранее – 3,5 миллиарда). Своими политизированными действиями коллективный Запад только подстегнул модернизацию нашего ТЭК и диверсификацию рынков сбыта», — сказал«» дипломат.

