Финансист предрекла укрепление рубля осенью

Большинство факторов, которые влияют на курс валют, направлены против рубля, однако это не означает неизбежности резкого обвала. Об этом рассказала доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университет Ольга Горбунова в беседе с агентством «Прайм».
По словам специалиста, среди них — рост импорта, отказ от валютных ограничений для экспортеров, а также динамика цен на сырьевых рынках. Также на курс рубля повлияет прогресс на переговорах по Украине или его отсутствие, отметила она.
Ранее руководство Центробанка (ЦБ) повысило официальный курс доллара в России. Котировки американской валюты в четверг, 4 сентября, составят примерно 80,85 рубля.