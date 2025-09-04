Финансист предрекла укрепление рубля осенью

Доцент Горбунова: Большинство факторов направлено против укрепления рубля

Большинство факторов, которые влияют на курс валют, направлены против рубля, однако это не означает неизбежности резкого обвала. Об этом рассказала доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университет Ольга Горбунова в беседе с агентством «Прайм».

По словам специалиста, среди них — рост импорта, отказ от валютных ограничений для экспортеров, а также динамика цен на сырьевых рынках. Также на курс рубля повлияет прогресс на переговорах по Украине или его отсутствие, отметила она.

Ранее руководство Центробанка (ЦБ) повысило официальный курс доллара в России. Котировки американской валюты в четверг, 4 сентября, составят примерно 80,85 рубля.