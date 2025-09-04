Экономика
05:00, 4 сентября 2025Экономика

Финансист предрекла укрепление рубля осенью

Доцент Горбунова: Большинство факторов направлено против укрепления рубля
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Большинство факторов, которые влияют на курс валют, направлены против рубля, однако это не означает неизбежности резкого обвала. Об этом рассказала доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университет Ольга Горбунова в беседе с агентством «Прайм».

По словам специалиста, среди них — рост импорта, отказ от валютных ограничений для экспортеров, а также динамика цен на сырьевых рынках. Также на курс рубля повлияет прогресс на переговорах по Украине или его отсутствие, отметила она.

Ранее руководство Центробанка (ЦБ) повысило официальный курс доллара в России. Котировки американской валюты в четверг, 4 сентября, составят примерно 80,85 рубля.

