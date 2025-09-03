Экономика
18:04, 3 сентября 2025Экономика

ЦБ поднял курс доллара

ЦБ повысил официальный курс доллара в России до 80,85 рубля
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Руководство Центробанка (ЦБ) повысило официальный курс доллара в России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты в четверг, 4 сентября, составят примерно 80,85 рубля. Для сравнения, в среду, 3 числа, курс доллара находился на уровне в 80,59 рубля. Таким образом, официальный курс подняли на 26 копеек. Официальный курс евро, в свою очередь, повысили на 41 копейку — с 93,84 до 94,25 рубля. Котировки китайского юаня подняли почти на 4 копейки, до 11,3 рубля.

Несмотря на сохранение курса доллара в районе 80-81 рубля, ряд экспертов прогнозирует скорое изменение соотношения сил в валютной паре. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов ожидает, что к концу этого года котировки американской валюты вплотную приблизятся к уровню в 100 рублей.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер считает, что российская валюта начнет слабеть по отношению к американской осенью. Подобной динамике поспособствует в том числе ожидаемое ослабление денежно-кредитной политики ЦБ в сентябре и возможная отмена обязательной продажи валютной выручки российских экспортеров. На этом фоне, отмечает аналитик, курс доллара может подняться в район 85-90 рублей.

Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко ждет более резкого укрепления американской валюты. По ее оценке, осенью доллар сможет пробить психологическую отметку в 100 рублей на фоне снижения цен на основные экспортные категории российской продукции, включая нефть.

