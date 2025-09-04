Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:53, 4 сентября 2025Силовые структуры

ГАИ и Ространснадзор проверят после жалоб бизнеса

Генпрокурор поручил проверить ГАИ и Ространснадзор после жалоб бизнеса
Варвара Митина (редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Генеральный прокурор России Игорь Краснов велел проверить ГАИ и Ространснадзор после жалоб бизнеса во время Восточного экономического форума (ВЭФ-2025). Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Один из участников встречи с генпрокурором рассказал о серьезных барьерах, которые нужно преодолеть предпринимателям при реализации инвестиционных проектов. Среди прочего он назвал организацию съездов и присоединений к автомобильным дорогам — бизнесу приходится проходить длительные процедуры согласования после реконструкции дороги. Это снижает трафик на объектах, увеличивает риски и сроки окупаемости проектов, подчеркнул бизнесмен.

На этом фоне Краснов поручил незамедлительно приступить к проверке Госавтоинспекции и Ространснадзора по всей стране, а также дать оценку работе Росавтодора в части оказания государственных услуг в этой сфере.

Ранее Краснов поручил проверить правомерность увеличения тарифов на коммунальные услуги с 1 июля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили, что Россия тихо развивает военную инфраструктуру на острове, который Америка считает своим. Что об этом известно?

    Раскрыто предполагаемое местонахождение диверсантов в регионе Центральной России

    Российский стилист назвал самые модные брюки на осень

    Объяснены причины панического страха заболеть раком

    Кризис в одном сегменте российского авторынка усугубился

    НАСА обозначило сроки отправки астронавтов к Марсу

    Захарова объяснила отсутствием логики слова президента Финляндии о ШОС

    В России нашли регион с самыми долгоживущими людьми

    Названа предполагаемая цель проникнувших в регион Центральной России украинских ДРГ

    Спрогнозировано начало работы карт «Мир» еще в одной азиатской стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости