ГАИ и Ространснадзор проверят после жалоб бизнеса

Генпрокурор поручил проверить ГАИ и Ространснадзор после жалоб бизнеса

Генеральный прокурор России Игорь Краснов велел проверить ГАИ и Ространснадзор после жалоб бизнеса во время Восточного экономического форума (ВЭФ-2025). Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Один из участников встречи с генпрокурором рассказал о серьезных барьерах, которые нужно преодолеть предпринимателям при реализации инвестиционных проектов. Среди прочего он назвал организацию съездов и присоединений к автомобильным дорогам — бизнесу приходится проходить длительные процедуры согласования после реконструкции дороги. Это снижает трафик на объектах, увеличивает риски и сроки окупаемости проектов, подчеркнул бизнесмен.

На этом фоне Краснов поручил незамедлительно приступить к проверке Госавтоинспекции и Ространснадзора по всей стране, а также дать оценку работе Росавтодора в части оказания государственных услуг в этой сфере.

Ранее Краснов поручил проверить правомерность увеличения тарифов на коммунальные услуги с 1 июля.