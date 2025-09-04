Главы четырех регионов захотели ужесточить продажу алкоголя

РБК: Главы четырех регионов заявили об ужесточении правил продажи алкоголя

Главы Амурской и Магаданской областей, а также Камчатского края и Республики Саха (Якутия) сообщили о намерениях ужесточить регламент реализации алкогольной продукции. Заявления прозвучали на полях Восточного экономического форума, передает РБК.

«Что касается продажи алкоголя, то здесь мы сейчас планомерно будем продолжать закручивать гайки», — отметил глава Магаданской области Сергей Носов.

По его словам, в рамках этой инициативы предполагается сокращения числа мест продаж. Также планируется увеличить разрешенный радиус продаж алкоголя.

«Мы не собираемся останавливаться. И поэтапно будем ужесточать требования», — уточнил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Политик подчеркнул, что пакет мер по ужесточению торговли алкоголем уже ввели. Среди них — запрет продажи спиртосодержащих напитков в многоквартирных домах, а также увеличение расстояния от точек продаж до социальных учреждений.

Ранее в Санкт-Петербурге был принят закон, ограничивающий деятельность «наливаек» в многоквартирных домах. С 1 сентября 2025 года в таких заведениях должен быть установлен отдельный вход, туалеты для посетителей и персонала, оборудованное место для приготовления пищи, не менее пяти штатных сотрудников. Площадь помещения должна занимать не менее 50 квадратных метров.